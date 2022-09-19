İstanbul’da polise ateş açan zanlı ve arkadaşının kaçış anları

İstanbul Başakşehir’de 5 saat arayla 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan saldırgan Fatih’te polisin kimlik kontrolüne takıldı. Kendisini durduran polisleri de ateş açarak yaralayan cinayet zanlısı ve beraberindeki arkadaşı aranıyor. Olayın ayrıntılarını NTV ekibinden Osman Terkan anlattı.

Haberler - NTV 19.09.2022 - 14:25 | Son Güncelleme : 19.09.2022 - 14:44

TÜRKİYE HABERLERİ