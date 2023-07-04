İstanbul'da polislerin içinde olduğu zırhlı araç alev aldı
İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda özel harekat polislerinin içinde bulunduğu zırhlı aracın motor kısmında yangın çıktı. Araçta bulunan polisler dışarı çıkarak, yangın söndürme tüpü ile müdahale etmeye çalıştı. Bazı sürücüler de araçlarını durdurarak, yangını söndürmek için seferber oldu. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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