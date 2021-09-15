İstanbul’da restorandaki patlama kamerada

İstanbul Kadıköy’de 3 katlı bir restoranda patlama meydana geldi. Güvenlik kamerasının kaydettiği patlamanın ardından yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Yangın güçlükle söndürülürken restoranın kapalı olduğu saatte yaşanan patlamanın nedeni araştırılıyor.

ntv.com.tr 15.09.2021 - 10:42 | Son Güncelleme : 15.09.2021 - 10:56

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