İstanbul'da saat kulesi bir anda yerle bir oldu

İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Çatalca’da bir saat kulesi yerle bir oldu. Serbest bölgenin girişindeki saat kulesinin devrildiğini fark edenler, o sırada altından geçen sürücüyü, bağırarak uyardı. Ve araç, devrilen kulenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
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