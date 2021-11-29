İstanbul'da saat kulesi bir anda yerle bir oldu

İstanbul’da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Çatalca’da bir saat kulesi yerle bir oldu. Serbest bölgenin girişindeki saat kulesinin devrildiğini fark edenler, o sırada altından geçen sürücüyü, bağırarak uyardı. Ve araç, devrilen kulenin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Haberler - ntv.com.tr 29.11.2021 - 15:19 | Son Güncelleme : 29.11.2021 - 15:24

TÜRKİYE HABERLERİ