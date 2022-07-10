İstanbul’da sağanak ne kadar sürecek?

Şiddetli yağış gece saatlerinden itibaren yurdu etkisi altına aldı. Bilecik'te sele kapılan bir kadın hayatını kaybetti. İstanbul'da esenyurt başta olmak üzere birçok bölgede su baskınları yaşandı. Toplam 128 ev, 12 iş yeri ve 3 fabrikayı su bastı. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, bu yılın en şiddetli yağışının etkili olduğunu söyledi. Çalışkan "‘Bu kadar şiddetli olmasının nedeni, güneyden gelen sıcak ve nemli havayla kuzeyden gelen nemli fakat serin havanın çarpışması’’ dedi. Yağışın akşam saatlerinden itibaren etkisini azaltması bekleniyor.