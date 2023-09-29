İstanbul'da sağanak sonrası sele kapıldı

İstanbul Şişli'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı sokaklar nehre dönüştü. Şehit Er Namlı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın sel sularına kapılarak sürüklendi. Yokuş aşağı sürüklenen kadın çevrede bulunanlar tarafından kurtarıldı. Kadının sele kapıldığı anlar kameraya yansıdı.

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