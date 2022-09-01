İstanbul’da sağanak sonrası yollar göle döndü

İstanbul’da bazı ilçelerde etkili olan sağanak sonrasında yollar göle döndü. Beylikdüzü’nde Ambarlı Liman Yolu su altında kalınca araçlar ilerlemekte zorlandı. Meteorolojiden yapılan açıklamalara göre, kentte sağanak geçişleri gün boyu devam edecek.
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İHA - Anadolu Ajansı - DHA 01.09.2022 - 14:42| Son Güncelleme : 01.09.2022 - 14:48
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