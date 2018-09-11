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İstanbul'da sağanak yağış (Boğaz çamura bulandı)
11.09.2018 - 16:28

İstanbul'da sabah saatlerinde yapılan uyarıların ardından ilk önce kara bulutlar gökyüzünü sardı ardından yağmur başladı. Bulutlar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neredeyse görünmez hale geldi. Öğle saatlerinde başlayan yağış pek çok semtte etkili oldu. Kentte gökyüzünü karartan bulutların ardından şimşekler de peş peşe çaktı. Yenibosna'da da kısa bir süre dolu yağdı. Yağmur sonrası İstanbul Boğazı da çamura bulandı. Beylerbeyi'nden yağmurla birlikte gelen çamur Boğaz'ın rengini kahverengiye çevirdi. İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, NTV canlı yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.

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