İstanbul'da sağanak yağmur: Otomobildekiler yüzerek kurtuldu

İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Bayrampaşa’da bir alt geçitte çökme meydana geldi. O sırada alt geçitten geçen bir otomobilin ön tarafı çukura girdi. Otomobildekiler can havliyle önce aracın üzerine çıktı, daha sonra da yüzerek kurtuldu.

NTV 15.06.2021 - 12:14 | Son Güncelleme : 15.06.2021 - 12:28

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