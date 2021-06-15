İstanbul'da sağanak yağmur: Otomobildekiler yüzerek kurtuldu
İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Bayrampaşa’da bir alt geçitte çökme meydana geldi. O sırada alt geçitten geçen bir otomobilin ön tarafı çukura girdi. Otomobildekiler can havliyle önce aracın üzerine çıktı, daha sonra da yüzerek kurtuldu.
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NTV 15.06.2021 - 12:14| Son Güncelleme : 15.06.2021 - 12:28
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