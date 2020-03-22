İstanbul'da sahillere akın bugün de sürüyor

Corona virüs nedeniyle yapılan "sokağa çıkılmama" uyarılarına, bazı İstanbullular dün olduğu gibi bugün de sahile akın ettiler. Arnavutköy Sahili'ni dolduran bazı vatandaşlar yürüyüş ve koşu yaparken, bazı vatandaşlar ise oltalarıyla balık tuttu...
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DHA 22.03.2020 - 10:37| Son Güncelleme : 22.03.2020 - 10:48
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