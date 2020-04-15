İstanbul'da salgın hastanesi inşaatları sürüyor

İstanbul'un corona virüsle mücadelesi sürüyor. Polis ve zabıta ekipleri dün gün boyu denetimdeydi, toplu ulaşım araçlarında yolcu yoğunluğu ve maske kontrolü yapıldı, sahil ve meydanlarda bulunanlar da sosyal mesafenin korunması için anonslarla uyarıldı. İstanbul'da yapımına başlanan iki salgın hastanesinde çalışmalar sürüyor.

NTV 15.04.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 15.04.2020 - 08:50

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