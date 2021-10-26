İstanbul’da scooter faciası: Otobüsün altında kalıp can verdi
İstanbul’da Ümraniye’de elektrikli scooter ile ilerleyen bir kadın, İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Cadde üzerinde park eden bir sürücünün açtığı kapı, scooterdaki İlknur Akkaya’ya çarptı. Dengesini kaybederek yere düşen Akkaya, o anda arkasından gelen otobüsün altına girdi. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.
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