İstanbul'da şehitler ve Gazze için yürüyüş
Yeni yılın ilk sabahında İstanbul'da Filistin'e destek eylemi yapıldı. "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde büyük bir kalabalık bir araya geldi. İki saat süren eyleme 250 bin kişi katıldı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Şehitlerimizi rahmetle anmak, İsrail'i lanetlemek için buradayız" dedi. Erdoğan, "Ayasofya’nın prangalarının kırılması Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğünün ilk adımıdır. Verdiğimiz en son 12 şehitten önce verdiğimiz on binlerce şehidimizin katilleri aynı olduğu için kayıtsız kalamayız." diye konuştu.
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