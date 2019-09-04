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İstanbul'da sevimli dostlar için özel taksi
04.09.2019 - 09:52

İstanbul'da özel kafesli evcil hayvan taksileri hizmet vermeye başladı. Evcil hayvan sahipleri bu taksilerle sevimli dostlarıyla rahatlıkla seyahat edebiliyor. Evcil hayvan taksisine internet sitesi üzerinden erişiliyor. Randevu alındıktan sonra taksi, gönderilen konuma geliyor. Eğer talep olursa şehir dışı yolculuk da yapılabiliyor. Evcil hayvan taksilerindeki ücretler ise normal taksilerden biraz daha pahalı kilometre başına 5 lira. İşte ayrıntılar... (Haber: Melis Bakangöz Kamera: Cumhur Çatkaya, NTV Haber)

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