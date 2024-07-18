İstanbul'da bunaltan sıcaklık: Serinlemek isteyenler gece denize girdi
İstanbul'da hava sıcaklıkları ve nemdeki artış vatandaşlara alternatif yollar aramak zorunda bıraktı. Sıcaktan bunalanlar gece saatlerinde bile park ve sahilleri doldurdu. Hava karardıktan sonra bile denize girenler vardı. (Haber: İlkay Dikici Kamera: Burak Sevinç)
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