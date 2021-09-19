İstanbul'da şiddetli sağanak ve fırtına çatıları uçurdu
İstanbul’da fırtına ve kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Savrulan parçalar çevredeki binalara ve araçlara zarar verdi. (Haber:Baran Bila Kamera:Burak Sevinç)
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NTV 19.09.2021 - 09:04| Son Güncelleme : 19.09.2021 - 09:38
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