İstanbul'da şiddetli yağış ne kadar sürecek?
Ağustos ayının son günleri İstanbul'da yağışlı geçiyor. Sağanak kentin bazı noktalarında etkisini sürdürüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına için dikkatli olunması istendi. İstanbul'da sağanak ne zamana kadar etkili olacak? Başka hangi bölgelerde yağış bekleniyor? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan merak edilen soruları yanıtladı.
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