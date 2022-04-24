İstanbul'da sokak kavgası

İstanbul Küçükçekmece’de sokak ortasında iki grup arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga güvenlik kamerasında görüntülendi. Kavga önceki gün akşam saatlerinde İkitelli’de yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir grupla, başka bir grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya girdi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sone ererken tarafların polise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Haberler - İHA 24.04.2022 - 10:32 | Son Güncelleme : 24.04.2022 - 11:02

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