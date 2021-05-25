İstanbul'da sokak ortasında arı kovanı: Çalışıyorlar, olsun yiyeceğiz
İstanbul’da bakkal olan Fatih Bostan, baba mesleği arıcılığı, Rize’ye gidemediği için Kadıköy’de sürdürmek istedi ve dükkanının önündeki ağaca kovan yerleştirdi. Çevresinde ‘Laz Bakkal’ lakabıya tanınan Bostan, arilarin çalışmaya başladığını söyledi ve ‘‘Karakovan balı çok kıymetlidir, inşallah yakında güzel bir bal yiyeceğiz’’ dedi.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 25.05.2021 - 16:02| Son Güncelleme : 25.05.2021 - 21:40
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.