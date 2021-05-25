İstanbul'da sokak ortasında arı kovanı: Çalışıyorlar, olsun yiyeceğiz

İstanbul’da bakkal olan Fatih Bostan, baba mesleği arıcılığı, Rize’ye gidemediği için Kadıköy’de sürdürmek istedi ve dükkanının önündeki ağaca kovan yerleştirdi. Çevresinde ‘Laz Bakkal’ lakabıya tanınan Bostan, arilarin çalışmaya başladığını söyledi ve ‘‘Karakovan balı çok kıymetlidir, inşallah yakında güzel bir bal yiyeceğiz’’ dedi.

ntv.com.tr 25.05.2021 - 15:10 | Son Güncelleme : 25.05.2021 - 21:40

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