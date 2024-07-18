İstanbul'da son 40 yılın en nemli havası: Aşırı sıcak hava ne kadar sürecek?
Türkiye en sıcak temmuz aylarından birini yaşıyor. Aşırı sıcak daha ne kadar sürecek? Büyükşehirlerde hava durumu nasıl olacak? Hangi bölgelerde sel riski var? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yurt genelindeki hava durumunu değerlendirdi.
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