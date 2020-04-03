İstanbul'da sosyal yardım paraları evlere teslim ediliyor

İstanbul'da ihtiyaç sahibi ailelere bin liralık sosyal yardım evlerde teslim ediliyor. Yetkili ekipler ev ev dolaşarak ailelerle buluşuyor. Karar, dün bazı PTT şubeleri önünde oluşan izdiham nedeniyle alınmıştı. Karardan haberi olmayanlar ise yine PTT şubelerine gitti. Kurallar yine hiçe sayıldı.

NTV 03.04.2020 - 14:15 | Son Güncelleme : 03.04.2020 - 15:10

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