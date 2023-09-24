İstanbul'da spor salonuna silahlı saldırı: 3 ayda 4 kez kurşunlandı
İstanbul Bağcılar'da bulunan bir spor salonuna yönelik art arda silahlı saldırılar düzenlendi. Saldırılar üzerine inceleme başlatan emniyet güçleri, spor salonunun ortaklarından birine şantaj yapıldığını ve 5 milyon lira para istendiğini belirledi. Emniyet güçlerinin saldırılarla ilgili olarak 2 kişiyi tutuklamasının ardından geçen cuma günü bir saldırı daha gerçekleşti. Saldırıda, bir kişi yaralandı.
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