İstanbul'da su sıkıntısı olur mu? (İşte barajların doluluk ortalamaları)
Havalar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 37'ye kadar indi. İstanbul'u susuz günler mi bekliyor? Havalar ne zaman soğuyacak, yağışlar ne zaman gelecek? NTV ekibinden Korhan Varol, canlı yayında NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur ile bu soruların yanıtlarını konuştu.
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