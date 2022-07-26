İstanbul'da taciz iddiasına kadından tekmeli dayak
İstanbul Bahçelievler'de metrobüse binen genç bir kadın, taciz edildiğini iddia ederek karşısında oturan adama tekme attı. Yolcuların araya girmesiyle kaçan tacizci, polisin 25 günlük çalışması sonucu yakalandı. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.