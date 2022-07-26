İstanbul'da taciz iddiasına kadından tekmeli dayak

İstanbul Bahçelievler'de metrobüse binen genç bir kadın, taciz edildiğini iddia ederek karşısında oturan adama tekme attı. Yolcuların araya girmesiyle kaçan tacizci, polisin 25 günlük çalışması sonucu yakalandı. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haberler - İHA 26.07.2022 - 12:29 | Son Güncelleme : 26.07.2022 - 12:47

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