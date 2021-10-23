Yolcu seçen taksicinin ruhsatı askıya alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda taksicilere yönelik denetimlerini sürdürdü. Taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik bazı kontroller yapıldı. Denetimlerde, yolcu seçtiği tespit edilen 1 taksicinin çalışma ruhsatı 10 gün askıya alındı. Sivil polis ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, ehliyetsiz araç kullanan taksi sürücüsüne cezai işlem uygulandı, aracı ise otoparka çekildi.
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Anadolu Ajansı 23.10.2021 - 17:04| Son Güncelleme : 23.10.2021 - 17:17
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