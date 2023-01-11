İstanbul'da taksiciden Rus turiste akılalmaz teklif

Rus turist Veronika Makhno, İstanbul'da bindiği takside cep telefonunu unuttu. Taksiciye ulaşıp telefonunu getirmesini isteyince beklenmedik bir cevapla karşılaştı. Taksici turistten, cep telefonunu geri getirmek için 100 dolar istedi.

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