İstanbul'da tarihi eser operasyonu (13. yüzyıldan kalma Kur'an-ı Kerim sayfası ele geçirildi)

İstanbul Emniyeti Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, 6 ilçede yaptığı operasyonlarda pek çok tarihi eser ele geçirdi. O eserler arasında 9 bin yıllık bir taş balta ile 13. yüzyıldan kalma bir Kuran-ı Kerim sayfası var. Ayrıntıları NTV ekibinden Pınar İlik Üçer anlattı.

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