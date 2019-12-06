İstanbul'da tarihi eser operasyonu (13. yüzyıldan kalma Kur'an-ı Kerim sayfası ele geçirildi)
İstanbul Emniyeti Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, 6 ilçede yaptığı operasyonlarda pek çok tarihi eser ele geçirdi. O eserler arasında 9 bin yıllık bir taş balta ile 13. yüzyıldan kalma bir Kuran-ı Kerim sayfası var. Ayrıntıları NTV ekibinden Pınar İlik Üçer anlattı.
06.12.2019 - 11:37| Son Güncelleme : 06.12.2019 - 11:39
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.