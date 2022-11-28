İstanbul’da taşınma sırasında faciadan dönülen anlar
İstanbul Beyoğlu’nda taşınma sırasında freni boşalan kamyonet, kayarak devrildi. O sırada kamyonetin kasasında olan bir kişi atlamayı başardı fakat peşinden koştuğu kamyoneti devrilirken tutumaya çalıştı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda adamın kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor. Devrilen kamyonet, vinç ve mahallelinin çektiği halat yardımıyla kaldırılırken esnaf, daha önce de aynı yerde ölümlü kaza yaşandığına dikkat çekerek yetkililerden trafik akışının değiştirilmesini istedi.
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