İstanbul'da tekstil atölyesindeki patlama kamerada

İstanbul Bağcılar'daki bir tekstil atölyesinde buhar kazanı patladı. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anlarda, yoldan geçenlerin can havliyle kaçtıkları görülüyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, çevreye saçılan beton ve demir parçaları nedeniyle hafif yaralanmaların olduğu belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ