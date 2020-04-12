İstanbul'da toplu taşımaya yeni düzen

İstanbul Valiliği, 13 Nisan Pazartesi saat 05.00'dan itibaren geçerli olmak üzere, tüm toplu ulaşım araçları için yeni kararlar aldı. Araçlarda, maske takmak artık zorunlu olacak. Sosyal mesafenin korunabilmesi için, yüzde 50 doluluk uygulamasında da değişikliklere gidildi.

NTV 12.04.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 12.04.2020 - 10:01

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