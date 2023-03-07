İstanbul'da trafiğin ortasında yol verme kavgası

İstanbul Şişli'de taksici ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Motosikletten inen sürücü küfürler yağdırp taksinin aynasını kırdı, aracı tekmeledi. Diğer sürücülerin kornalı uyarılarına aldırmadan dakikalarca kavga eden motosiklet sürücüsünü trafik polis uzaklaştırdı.
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