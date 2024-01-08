İstanbul'da trafik için yeni çözüm: Bulut projesi

İstanbul'da trafik sorununa karşı Büyükşehir Belediyesi yeni bir proje hayata geçireceğini duyurdu. "Bulut" adlı proje kentin transfer noktalarında araç yoluna taşan yaya trafiğini düzenlemeyi amaçlıyor. Projenin ilk uygulama alanı Beşiktaş Zincirlikuyu olarak belirlendi. İşte ayrıntılar...
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