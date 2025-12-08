İstanbul'da trafik kazası sonrası yumruklar konuştu
08.12.2025 10:00
DHA
Sultangazi'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından başlayan tartışma, sürücülerin ve yakınlarının da dahil olmasıyla tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
Olay, dün öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi 2383. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sokak başında duran hafif ticari araca, bulunduğu yerde geri manevra yapan hafif ticari araç çarptı. Bu sırada araçlarda küçük çapta hasar meydana geldi.
Taraflar araçlarından inerek hasarı kontrol ederken, sürücüler arasında tartışma çıktı. Sürücü yakınlarının dahil olduğu tartışma büyüyerek tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu.