İstanbul'da trafikte "yol verme" kavgası kamerada

İstanbulda iki sürücü arasında Haliç Köprüsünde başlayan yol verme tartışması Vatan Caddesine kadar devam etti. İddiaya göre, emniyet şeridinde ilerleyen bir sürücü, kendisine yol vermeyen diğer sürücünün önünü kesti, küfürler yağdırarak otomobilin camını ve aynalarını kırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, saldırgan sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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