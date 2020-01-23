İstanbul'da tüfekle rastgele ateş (O anlar kamerada)
İstanbul Arnavutköy'de bir kişi pompalı tüfekle önce sokaktaki köpeğe ardından çevredeki işyerlerine rastgele ateş açtı. Zanlı ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Zanlının alkollü olduğu öğrenildi.
23.01.2020 - 15:11| Son Güncelleme : 23.01.2020 - 15:13
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