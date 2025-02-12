İstanbul'da uçaklar havada tur attı! Sabiha Gökçen'deki hava trafiği telsiz konuşmasında
İstanbul’da bugün olumsuz hava koşulları yaşanıyor. Kentin bir kısmında lapa lapa kar yağarken, bir kısmında ise sis etkili oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.
Hava koşullarının iniş için uygun hale gelmesiyle uçaklar sorunsuz şekilde iniş gerçekleştirdi. O anlar telsiz kayıtlarına yansıdı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.