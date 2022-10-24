İstanbul’da üniversite binası çöktü: 1 yurt ve 6 apartman boşaltıldı

İstanbul Küçükçekmece’de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu Arel Üniversitesi’nin 3 katlı binası çöktü. Üniversitenin ana binasının bir köşesinde de büyük hasar meydana geldi. Çevrede bulunan bir öğrenci yurdu ve 6 apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

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