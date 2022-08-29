İstanbul’da üst aramasına direnen grup polise saldırdı
İstanbul Maslak’ta yunus ekipleri, bir aracın içinde bekleyenlerin üstünü aramak istedi. Otomobildekiler polise direndi. O sırada bir gece kulübünün önünde bekleyenler de tartışmaya katılınca kavga çıktı. 3 polisin yaralandığı yumruklu kavganın ardından 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü serbest bırakılırken 3 kişi, ‘görevli memura mukavemet ve kamu malına zarar verme’ suçlarından adliyeye sevk edildi.
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