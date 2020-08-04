İstanbul'da vapura halk koşusu

Kurban Bayramı'nda tatile gidemeyen İstanbulluların gözdesi Adalar oldu. Corona virüs tedbirlerini hiçe sayan yüzlerce kişi, görevlilerin izin vermesiyle bir anda vapura doğru koştu. O anda adeta halk koşusunu andıran görüntüler ortaya çıktı. Vapurda yer kapmak isteyenler birbiri ile yarıştı.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 04.08.2020 - 16:02| Son Güncelleme : 04.08.2020 - 16:46
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.