İstanbul'da vapura halk koşusu

Kurban Bayramı'nda tatile gidemeyen İstanbulluların gözdesi Adalar oldu. Corona virüs tedbirlerini hiçe sayan yüzlerce kişi, görevlilerin izin vermesiyle bir anda vapura doğru koştu. O anda adeta halk koşusunu andıran görüntüler ortaya çıktı. Vapurda yer kapmak isteyenler birbiri ile yarıştı.

ntv.com.tr 04.08.2020 - 16:02 | Son Güncelleme : 04.08.2020 - 16:46

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