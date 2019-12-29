İstanbul'da vatandaşlar soğuk havaya aldırmadan yüzdü
İstanbul’da 60 kişiden oluşan bir grup saat 10.00 sıralarında parkta toplanarak Boğaz'da dakikalarca yüzdü. Soğuk havada yüzenleri görenler ise hem şaşırdı hem de ilgiyle izledi. Özellikle soğuk havalarda denize girmenin vücuda çok faydalı olduğunu belirten vatandaşlar, kış aylarında denize gelerek burada aileleriyle birlikte güzel vakit geçirdiklerini dile getirdiler.
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