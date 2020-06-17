İstanbul'da virüs denetimleri

Corona virüs salgınının kontrol altında tutulması için, özellikle kalabalık mekanlardaki önlemler kritik öneme sahip. Dolayısıyla İstanbul'da denetimler aralıksız sürüyor. Dün akşam da kurallara uymayan işletmelere ceza kesildi.

NTV 17.06.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 17.06.2020 - 09:28

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