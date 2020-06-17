İstanbul'da virüs denetimleri

Corona virüs salgınının kontrol altında tutulması için, özellikle kalabalık mekanlardaki önlemler kritik öneme sahip. Dolayısıyla İstanbul'da denetimler aralıksız sürüyor. Dün akşam da kurallara uymayan işletmelere ceza kesildi.
Abone ol
Paylaş
NTV 17.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 17.06.2020 - 09:28
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.