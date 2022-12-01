İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da haftanın dördüncü iş günü mesai bitiminde yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. Şehrin arterlerinde mesai sonrası başlayan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) cep trafik uygulamasına göre yüzde 89'a ulaştı.

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