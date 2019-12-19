İstanbul'da yangında mahsur kalan kadın ip yardımıyla kurtuldu

İstanbul Gaziosmanpaşada yangında mahsur kalan hamile kadın üst dairelerden komşuları tarafından uzatılan bir ip yardımı ile kurtarıldı. Hamile kadın olaydan yara almadan kurtulurken o anlar karşı apartmandan cep telefonu ile görüntülendi.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER