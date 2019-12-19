İstanbul'da yangında mahsur kalan kadın ip yardımıyla kurtuldu
İstanbul Gaziosmanpaşada yangında mahsur kalan hamile kadın üst dairelerden komşuları tarafından uzatılan bir ip yardımı ile kurtarıldı. Hamile kadın olaydan yara almadan kurtulurken o anlar karşı apartmandan cep telefonu ile görüntülendi.
İHA - NTV Haber 19.12.2019 - 15:12| Son Güncelleme : 19.12.2019 - 15:22
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