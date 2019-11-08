İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu (40 kişi gözaltına alındı)
İstanbul polisi yasadışı bahis çetesine yönelik baskın düzenledi; 40 kişi gözaltına alındı. Polis aramalarda 3 milyon lira buldu. Şüpheliler nasıl bir yöntem kullanıyordu? Operasyon nasıl gerçekleşti? NTV ekibinden Baran Bila ayrıntıları aktardı.
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