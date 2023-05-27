İstanbul'da yaşlı kadına ilaçlı kağıtla gasp

İstanbul Eyüpsultan'da kadın bir gaspçı, kendisine eşlik etme bahanesiyle koluna girdiği 76 yaşındaki kadına ilaçlı bir kağıt verip sersemlettikten sonra kafasına vurarak 110 bin lira değerinde ziynet eşyalarını alıp kaçtı. Polis, gaspçı ve suç ortağını yaklaşık 3 ay sonra operasyonla yakaladı.
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