İstanbul'da yerinden çıkan mazgal 15 araca zarar verdi

İstanbul Fatih'te yerinden çıkan mazgal kapağı sürücülere zor anlar yaşattı. Saniyeler içinde mazgal kapaığı nedeniyle 15 araç zarar gördü. Araçların birçoğunun takeri patladı. Araçları zarar gören sürücüler ise ölümden döndüklerini söyleyerek tepki gösterdiler.  

DİĞER VİDEOLAR