İstanbul’da yol kenarında oluşan hortum paniğe yol açtı

İstanbul Ümraniye’de yol kenarında oluşan hortum paniğe yol açtı. Hortumu cep telefonuyla kaydeden motokurye Yener Polat, ‘‘Arkadaşım söyledi ama ben inanmadım. Sonra bir baktım gerçekten hortum oluşmuş. Hemen video çektim’’ dedi. Hortum, kısa süre devam ettikten sonra kayboldu.

Haberler - DHA 18.05.2022 - 10:02 | Son Güncelleme : 18.05.2022 - 10:10

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