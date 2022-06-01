İstanbul’da yol kesip 9 kilo altını gasp ettiler

İstanbul’da kuyumcuya ait bir araçtan 8 kilogram 734 gram altını gasp edip kaçan 6 şüphelinin yakalandıkları anlara ait operasyon görüntüleri ortaya çıktı. Özel harekat ekiplerinin Küçükçekmece’de bir adrese düzenledikleri baskın sırasında şüphelilerden biri polislere ateş açtı. Ekipler evde altınlarla beraber altın eritme düzeneği de ele geçirildi. 6 şüphelinin sorgusu sürüyor.
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