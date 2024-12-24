İstanbul'da yol verme kavgasında ilginç anlar: Ben boksörüm, gel
İstanbul Avcılar’da yol verme kavgasında ilginç anlar yaşandı. Sürücüler, "Ben boksörüm" diyerek birbirine vurmaya çalıştı.
Olay, E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde yaşandı. Yol verme nedeniyle sürücüler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Profesyonel boksör gibi gard alan sürücüler birbirine yumruk salladı. "Ben boksörüm gel" diyen sürücüye diğeri "ben de boksörüm" diye karşılık verdi. İki sürücünün de yumrukları birbirine isabet etmezken, ortaya ilginç anlar çıktı.
- Etiketler :
- Haberler -
- İstanbul Avcılar
- Türkiye
- İstanbul